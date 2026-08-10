Хуситы заявили об ударе по портовому городу у Баб-эль-Мандебского пролива

В движении «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об ударе по йеменскому портовому городу Аль-Моха на побережье Красного моря. Город находится вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и контролируется официальным правительством Йемена. Заявление боевиков передает телеканал «Аль-Масира».

Согласно заявлению хуситов, по городу ударили с помощью ракет и беспилотников. Их целью были сосредоточенные там саудовские войска и склады с оружием. В группировке заявили, что им удалось уничтожить военную технику, а также убить и ранить десятки военнослужащих.

В «Ансар Аллах» добавили, что атака была реакцией на военные приготовления Эр-Рияда. По словам хуситов, удары нанесены, чтобы сдержать «саудовскую эскалацию». Там сообщили, что будут продолжать придерживаться принципа «блокада за блокаду, эскалация за эскалацию».

Хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами в конце июля, когда «Ансар Аллах» объявил о морской блокаде королевства. Поводом для эскалации стала атака на самолет с членами движения 13 июля.

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