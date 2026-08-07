В ярославском зоопарке родился детеныш европейской лани

Детеныш европейской лани родился в ярославском зоопарке. Об этом сообщили в самом зоопарке.

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Там рассказали, что в первое время мать прятала детеныша, однако сейчас детеныш подрос и стал чаще показываться.

«Сейчас малыш активно знакомится с окружающим миром, с интересом изучает все новое. Иногда он бегает сам, но все же большую часть времени старается держаться рядом с мамой и папой»,— рассказали в зоопарке.

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Европейские лани содержатся в Парке копытных — экспозиции зоопарка в сосновом бору на площади 18 гектаров.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что у пары леопардов Амура и Баунти родились четверо детенышей.

Алла Чижова