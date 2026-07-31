В Ярославском зоопарке родились четверо котят леопарда

В Ярославском зоопарке у пары леопардов Амура и Баунти родились четверо детенышей — две самки и два самца. Об этом сообщили в зоопарке.

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«Сейчас маленькие леопарды находятся не на экспозиции. Они живут рядом с заботливой мамой Баунти и находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов»,— рассказали в зоопарке.

Пока детеныши леопардов будут расти в Ярославском зоопарке. В дальнейшем возможен переезд в другие зоопарки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что леопард Амур прибыл в Ярославский зоопарк из Самары в апреле 2025 года для создания пары с Баунти.

Алла Чижова