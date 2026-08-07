Врио главы Удмуртии: «Ижавиа» восстанавливает сертификат эксплуатанта

Руководство авиакомпании «Ижавиа» устраняет замечания Росавиации и занимается восстановлением сертификата эксплуатанта. Об этом в Max написала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова после встречи в Москве с руководителем федерального агентства Дмитрием Ядровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«Все обязательства перед пассажирами авиакомпания должна выполнить. Это не обсуждается. Маршрутизация рейсов — на официальных страницах в соцсетях “Ижавиа”. Об изменениях вылетов каждого клиента компания предупредит по СМС, письмом на электронную почту и по телефону»,— написала она.

Госпожа Абрамова назвала важным сохранение коллектива авиакомпании. Сейчас создаются условия, при которых люди «будут понимать свои перспективы». «Выполним все социальные обязательства»,— подчеркнула врио главы.

Напомним, на встрече с главой Росавиации Ольга Абрамова назвала приватизацию «Ижавиа» возможностью «привлечь стратегического инвестора, обеспечить модернизацию предприятия и приток инвестиций».

1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Как рассказал Александр Синельников, 7 августа — его последний день в роли гендиректора «Ижавиа». «Меня попросили и я написал заявление об увольнении»,— пояснил он. Ранее господин Синельников опровергал информацию о своем уходе.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.