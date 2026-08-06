Врио главы Удмуртии обсудила будущее «Ижавиа» и аэропорта с главой Росавиации

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова провела в Москве рабочую встречу с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Один из вопросов, поднятых во время переговоров, — дальнейшая работа авиационного комплекса региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Сегодня для нас важно максимально оперативно выработать понятный план дальнейших действий, который позволит обеспечить интересы жителей республики, сохранить транспортную доступность региона и устойчивое развитие авиационного комплекса Удмуртии»,— сказала госпожа Абрамова.

В частности, стороны обсудили «необходимые мероприятия по устранению выявленных замечаний», исполнение «обязательств перед людьми в полном объеме» и сохранение «кадрового потенциала предприятия». Поднимался и вопрос подготовки «Ижавиа» к приватизации. Для республики это «возможность привлечь стратегического инвестора, обеспечить модернизацию предприятия и приток инвестиций». Господин Ядров подчеркнул, что Росавиация готова к «постоянному взаимодействию с руководством Удмуртии».

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Вечером 3 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что ушедший в отставку Роман Ефимов сменит Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа», однако действующий руководитель авиакомпании опроверг эту информацию, сообщив, что заявление на увольнение не писал и сделать это его никто не просил.

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.