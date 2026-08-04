ТАСС: гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников не планирует покидать пост

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников продолжает работать в должности и не намерен покидать пост. Об этом он сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Я заявление не писал, меня никто заявление писать тоже не просил»,— цитирует господина Синельникова издание. Ранее близкий к правительству Удмуртии источник «Известий» сообщал, что его место займет экс-премьер республики Роман Ефимов.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.

Как писал «Ъ-Удмуртия», Роман Ефимов ушел в отставку 3 августа. Он поблагодарил в Max коллег и жителей за совместную работу, при этом о планах на будущее и причинах такого решения не рассказал. Господин Ефимов руководил кабмином с декабря 2024 года. С 2021 года он был вице-премьером и отвечал за финансово-экономическое направление. До этого работал руководителем Регионального центра закупок. В республике Роман Ефимов трудится с 2018 года.

Его полномочия временно возложены на и. о. первого вице-премьера республики Татьяну Чуракову. Она стала первым зампредседателя в конце 2024 года. Вице-премьером госпожа Чуракова является с 2021 года, основные направления — здравоохранение и образование. До этого была министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртии.

29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Врио главы Удмуртии стала Ольга Абрамова.