Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На ярославском НПЗ потушили пожар после атаки БПЛА

На территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ликвидировали возгорание топливных резервуаров, возникшее в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В кратчайшие сроки удалось ликвидировать возгорание топливных резервуаров, загоревшихся в результате падения обломков беспилотников. На ликвидацию пожара было привлечено 102 человека личного состава и 47 единиц техники регионального управления МЧС»,— написал Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».

6 августа в Ярославской области отразили самую крупную атаку: было сбито 93 дрона. Ранены четверо человек, трое из них госпитализированы. Также в результате атаки были повреждены частные дома, личные автомобили и окна многоквартирных домов.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд