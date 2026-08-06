На ярославском НПЗ потушили пожар после атаки БПЛА

На территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ликвидировали возгорание топливных резервуаров, возникшее в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В кратчайшие сроки удалось ликвидировать возгорание топливных резервуаров, загоревшихся в результате падения обломков беспилотников. На ликвидацию пожара было привлечено 102 человека личного состава и 47 единиц техники регионального управления МЧС»,— написал Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».

6 августа в Ярославской области отразили самую крупную атаку: было сбито 93 дрона. Ранены четверо человек, трое из них госпитализированы. Также в результате атаки были повреждены частные дома, личные автомобили и окна многоквартирных домов.

Алла Чижова