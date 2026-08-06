Винокур-шоу, стендап-концерт Алексея Жарова и трибьют группе Nightwish

В эти выходные жители и гости Новороссийска смогут выбрать досуг на любой вкус: от спектакля-притчи и исторической аудиопрогулки до юмористического шоу и новинок кинопроката. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

7 августа в 14:00 в Театре Старого парка (Кабардинка) состоится премьера спектакля «Отель двух миров».

По сценарию, разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Жюльен Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попытаться сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя.

«Это спектакль-притча, ироничное размышление о жизненных кризисах, через которые проходим мы все; история о смелости сделать шаг в неизвестность. Мистика здесь соседствует с тонким юмором, а непростой разговор о любви, потерях и переменах звучит доверительно и тепло»,— сказано в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

9 августа в 14:00 в Театре Старого парка в Кабардинке покажут спектакль «…От нежного сердца».

Что делать, когда сердце готово влюбиться в кого угодно? Как отличить настоящие чувства от мимолетных увлечений?

«…От нежного сердца» — это яркая, музыкальная и ироничная комедия о любви, деньгах и соблазнах. Сюжет основан на знаменитом водевиле Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца». В этой истории молодой наследник одновременно признается в любви нескольким девушкам, а все вокруг активно ищут свою выгоду, пытаясь устроить личные дела. Героям предстоят непростые испытания в мире чувств и амбиций, а зрителей ждет захватывающее театральное кабаре с элементами буффонады, гротеска и музыкальных номеров.

Яркие костюмы, пышные парики, блеск, флирт, ревность, нелепые признания и любовные интриги создают вихрь комических ситуаций.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

9 августа в Новороссийске пройдет аудиоспектакль «393 шага». Он начнется в 18:00 у фонтана на бульваре Черняховского, а завершится у мемориального комплекса «Малая Земля».

«393 шага» — это часовое погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийска. Вашими аудиогидами будут непосредственные участники тех событий. Шаг за шагом участники пройдут дорогой освободительного десанта, вместе с ними перенесутся на передовую, в места боевой славы, где сегодня неспешно течет привычная жизнь. Аудиопрогулка проходит в специальных стереонаушниках.

Стоимость билетов — от 650 руб. (12+)

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На какие концерты сходить

7 августа в 19:00 в Новороссийском городском театре состоится юмористическо-пародийное шоу «Винокур-шоу» — эстрадная концертная программа Владимира Винокура и его Театра пародий, включающая новые шутки, музыкальные номера и пародии.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

7 августа в 20:00 в музыкальном баре «Каботаж» выступит Nightwitch (Nightwish Tribute) — российская трибьют-группа, исполняющая песни финской группы Nightwish, одного из лидеров стиля симфо-метал. Музыканты делают акцент на творчество периода первой вокалистки Тарьи Турунен, которая является значимой для многих поклонников, особенно в России. Коллектив воссоздает на сцене звучание и образ Nightwish времен «золотого состава».

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

8 августа в 18:00 в концерт-холле Familia Алексей Жаров представит сольный стендап-концерт «Свой, родной». В нем он затрагивает темы, близкие каждому человеку, родившемуся до 2010 года. Комик делится личным опытом, воспоминаниями и размышлениями о преемственности поколений. Организаторы обещают бытовой, жизненный юмор без высокопарных оборотов, в котором каждый узнает себя или своего близкого.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

9 августа в 18:00 в Городском дворце культуры выступит «Не оркестр». В репертуаре содружества музыкантов-солистов — мировые шедевры от эпохи Возрождения до наших дней. Ведущая вечера — лауреат международных конкурсов, солистка Государственного академического театра им. Моссовета Татьяна Бреславская (Москва).

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) можно посмотреть как отечественные, так и зарубежные фильмы.

Продолжается показ фильма «Кодекс Данте». По сюжету Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным.

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

Также в кинотеатрах продолжают показывать фильм «Майкл» о Майкле Джексоне. Кинолента охватывает ключевые этапы карьеры артиста — от ранних лет и работы с отцом до выхода альбомов Off the Wall и Thriller.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Для семейного просмотра отлично подойдет комедия «На деревню дедушке 2». По сюжету Владик проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне появляется его второй дед — бывший дипломат Виктор.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

В российский прокат 30 июля вышел фильм ужасов «Пиноккио: Раскрепощенный». Эта картина представляет собой мрачный слэшер от создателей хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед».

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

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Куда сходить еще

В Новороссийске продолжаются гастроли цирка «Медведи на буйволах», которым руководят заслуженные артисты России Серго и Лариса Самхарадзе. Этот коллектив удостоен множества наград на международных цирковых фестивалях по всему миру.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

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