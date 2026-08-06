ПСБ расширяет программу лояльности для «Карты жителя Ярославской области»

ПСБ запустил новую акцию на оплату проезда «Выгодный маршрут | 30% кешбэк»* в рамках расширения социально значимых возможностей для держателей «Карты жителя Ярославской области».

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Теперь они могут получать повышенный кешбэк за поездки на наземном и речном транспорте в своем регионе. Предложение распространяется как на городской, так на пригородный и междугородний транспорт внутри Ярославской области.

«Благодаря старту акции поездки по региону станут более доступными и удобными для жителей Ярославской области — карта жителя поможет сэкономить на ежедневных перемещениях. Кроме транспортных преимуществ, карта сохраняет все ранее действующие опции, включая программу лояльности и повышенные проценты по вкладам в ПСБ»,— отметил Максим Ярцев, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Акция «Выгодный маршрут | 30% кешбэк» продлится до конца 2026 года и позволит жителям Ярославской области ежемесячно возмещать до 30% расходов на проезд. Максимальная сумма возмещения составляет 800 баллов в месяц, которые можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 и зачислить на свой карточный счет.

Кешбэк будет начисляться при оплате проезда картой через терминалы в транспорте, а также при покупке билетов в кассах автовокзалов, автостанций, железнодорожных вокзалов для пригородных электричек и в речном порту.

Акция охватывает регулярные городские и пригородные поездки, поездки рейсовыми автобусами междугороднего и пригородного направлений, пригородные электрички, паромы и речной пассажирский транспорт.

Условия участия:

Предложение доступно только держателям «Карты жителя Ярославской области»

Для начисления кешбэка необходимо ежемесячно совершать оплату «Картой жителя» (покупки в магазинах и оплату проезда) на общую сумму от 10 000 рублей

Подключить программу лояльности по «Карте жителя» в личном кабинете мобильного или интернетбанка и выбрать категории возврата кешбэка.

Выбирать отдельную категорию «Общественный транспорт» не требуется: бонусы за оплату проезда по «Карте жителя» начисляются автоматически на любую сумму операции при соблюдении условий акции и дополняют кешбэк по другим выбранным категориям

Проект «Карта жителя Ярославской области» стартовал в регионе в январе 2026 года. На сегодняшний день ее держателями являются уже более 20 тысяч человек. Оформить «Карту жителя» можно при наличии постоянной регистрации на территории Ярославской области лицам старше 18 лет при обращении в МФЦ или офис ПСБ. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Карта предоставляет широкий платежный функционал, динамичную программу лояльности и специальные преимущества для зарплатных и пенсионных клиентов.

*АКЦИЯ «Выгодный маршрут | 30% кешбэк», с 01.08.2026 г. с расчетом до конца года, в случае если Банк до конца периода проведения Акции не уведомляет участников Акции о ее завершении, путем размещения информации о закрытии Акции на сайте Банка. Территория действия Акции — Ярославская область. Участвуют «Карты жителя Ярославской области». Кешбэк 30% начисляется при оплате «Картой жителя» проезда общественного наземного и речного транспорта, начисляется в бонусных баллах (до 800 баллов в месяц при условии совершения покупок по карте в общей сумме от 10000 рублей за календарный месяц, обмен на рубли 1/1, минимальная сумма обмена 500 баллов без лимитов по срокам в интернет-банке или приложении). Выплата бонусных баллов осуществляется до 20 числа следующего месяца. Подробнее на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (24/7, по РФ бесплатно), в офисах ПСБ. Информация актуальна на дату публикации, может изменяться. ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия на совершение банковских операций №3251 от 01.04.2025.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251