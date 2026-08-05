«Коррупционеры» по разнарядке

Суд в Анапе рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры, связанный с возведением объектов на территории Всероссийского детского центра «Смена» в селе Сукко. Среди ответчиков — бывший мэр курорта, экс-директор лагеря, ряд высокопоставленных полицейских в прошлом, а всего порядка 40 лиц, владеющих там недвижимостью. Теперь прокуратура требует обращения в пользу РФ 25 земельных участков, 40 нежилых зданий и 37 нежилых помещений, принадлежащих ответчикам. Те возражают: мол, прокуратура не приводит доказательств своих обвинений, они же к переоформлению земель из федеральной в муниципальную собственность отношения никогда не имели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Анапский городской суд приступил к слушаниям антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации принадлежащих 40 гражданам и юридическим лицам, а также муниципалитету объектов недвижимости. Под удар попали 25 земельных участков (большинство из них с 2009 года и позднее находятся в муниципальной собственности), 40 нежилых зданий и 37 нежилых помещений. В числе ответчиков — занимавший в 1994–2000 годах должность мэра курорта Михаил Боюр, экс-директор лагеря Николай Иванюшкин, а также ряд в прошлом высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Заседание по делу назначено на пятницу 7 августа. Сведения об этом опубликованы на сайте инстанции.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что в конце 90-х–начале 2000-х годов руководство ВДЦ «Смена» заключило с рядом дольщиков-инвесторов 17 договоров долевого участия. Согласно договорам, инвесторы за свой счет обеспечили проектирование, получение разрешений и, собственно, строительство трех спальных корпусов, 32 летних коттеджей, 4 мансардных этажей над существующими зданиями (всего на 608 номеров), медпункта с изолятором, здания центрального въезда, стадиона с футбольным полем и трибунами, а также инженерных сетей (электро- и водоснабжения, а также канализации).

Общая стоимость принятого центром в федеральную собственность имущества в соответствии с актом госкомиссии 2003 года превысила 142 млн руб.

В счет этого вклада инвесторам было разрешено, на землях ВДЦ, построить также за свой счет несколько малых гостиниц, кафе, торговых точек (земельные участки предметом этих договоров не являлись). Возглавлявший тогда лагерь Николай Иванюшкин объясняет такое решение тяжелым финансовым положением детского учреждения и письменным согласием минобразования РФ на привлечение инвестиций для спасения лагеря, находившегося в аварийном состоянии.

Впоследствии с 2001 по 2015 годы администрация Анапы осуществляла оформление в муниципальную собственность земельных участков, на которых были возведены малые гостиницы и кафе предпринимателей-инвесторов (с последующей передачей им в аренду), руководствуясь статьей 5 ФЗ № 101-ФЗ от 17.07.2001 г. (в ред. 2006 г.) “О разграничении государственной собственности на землю”.

Впоследствии (с 2017 года) Росимущество и прокуратура начали предпринимать попытки снести или изъять построенные объекты, аннулировать право муниципалитета на земельные участки, истребовать у администрации земли в пользу РФ. Суды тогда защитили права владельцев, в том числе, в виду истечения у государства сроков исковой давности. Опираясь на судебные решения, вынесенные именем Российской Федерации, последующие приобретатели вкладывались в развитие этих объектов. Однако сейчас Генеральная прокуратура подала иск антикоррупционного характера.

«Ъ-Кубань» изучил содержание иска и копии некоторых материалов дела, представленных редакции стороной ответчиков. Согласно позиции надзорного ведомства, бывший директор лагеря якобы использовал свои связи с тогдашним мэром Анапы, который якобы способствовал выводу земель из федеральной собственности, а полицейские чиновники якобы не пресекли этого, в результате чего члены семей участников «схемы» стали собственниками построенных на землях лагеря гостиниц.

Конкретно экс-мэру Анапы Михаилу Боюру вменяется выдача разрешения на проектирование комплекса малых гостиниц со спасательной станцией для лагеря. В своих возражениях бывший анапский глава категорически отвергает все обвинения.

В частности, он подчеркивает, что в период, когда он занимал должность руководителя местной администрации, никогда не принимал никаких решений об оформлении в муниципальную собственность федеральных земель. Разрешения на проектирование, во-первых, выдавалось самой «Смене», а не частным лицам. Во-вторых, само по себе не влекло и не могло повлечь распоряжение земельными участками. Оформление земель в муниципальную собственность происходило иными чиновниками, восемь и более лет спустя после оставления им должности. А согласованное его администрацией разрешение на проектирование комплекса малых гостиниц квалифицировать как действия по отчуждению федеральных земель невозможно, так как оно не способно предопределить самостоятельные кадастровые, муниципальные, регистрационные и судебные решения последующих 18 лет, заявляет он.

Кроме того, бывший градоначальник подчеркивает, что он действовал, исходя из наличия на руках у руководства ВДЦ «Смена» письменного согласия Минообразования России на привлечение им инвестиций для реконструкции лагеря в связи с дефицитом бюджетного финансирования.

Николай Иванюшкин возражает Генпрокуратуре тем, что не может быть ответчиком по антикоррупционному иску. Во-первых, ни одно его действие не имело личной заинтересованности и не привело к получению им какой бы то ни было выгоды, все делалось во благо развития детской здравницы и с согласия профильного министерства образования. Во-вторых, в 1997-2001 годах, когда он привлекал в лагерь инвесторов, федерального закона «О противодействии коррупции» еще не существовало (он был принят только в декабре 2008 года), так что нарушить его он не мог. Кроме того, даже после принятия он к нему не относился, ведь директор лагеря не считался чиновником. Так что вменяемое ему нарушение нельзя квалифицировать как коррупционное. Да и в целом, заявляет он, никаких решений по отчуждению федеральных земель в собственность муниципалитета или частных лиц он также не принимал — это делали должностные лица местной администрации, работавшие там в соответствующие годы, без его участия.

Бывший директор «Смены» акцентирует внимание суда и на том, что сделки, которые он совершил в условиях отсутствия бюджетного финансирования развития и реконструкции детского центра, невозможно рассматривать как коррупционные, потому что они принесли выгоду не ему, а учреждению.

Увеличили объем его основных средств, позволили лагерю не только остаться на плаву, но и зарабатывать деньги. Согласно данным УФНС, стоимость объектов детского лагеря по итогам всех реконструкций сегодня превышает 770 млн руб., а общая сумма доходов от внебюджетной деятельности, полученных с 2002 года — практически 5 млрд руб.

Представитель части ответчиков Светлана Махненко так пояснила «Ъ-Кубань» суть возражений ее доверителей против требований Генпрокуратуры. «Антикоррупционные иски находятся на стыке конституционного, гражданского, корпоративного и процессуального права. В подобных делах нельзя начинать с перечня имущества, которое государство намерено изъять, а затем достраивать к нему причину. Также недостаточно просто установить родство, знакомство или последующую связь с одним из участников событий, которые правоохранительные органы рассматривают как коррупционные. Сначала необходимо установить конкретное коррупционное деяние и полученный вследствие него актив, затем проследить его движение и преобразование в конкретное имущество нынешнего собственника»,— отмечает юрист.

Публичный интерес не имеет заранее установленной доказательственной силы, а фактическое неприменение к антикоррупционным искам норм о сроках давности не отменяет обязанности доказывать факт коррупционного нарушения, заявляют ответчики.

Андрей Петров