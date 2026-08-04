Ярославский «Локомотив» вышел из отпуска

Хоккеисты ярославского «Локомотива» прошли медицинский осмотр в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов на медосмотре

Фото: ХК «Локомотив» Александр Радулов на медосмотре

Фото: ХК «Локомотив»

Команда вышла из отпуска согласно анонсированному ранее графику предсезонной подготовки — 4 августа. С 6 по 25 августа «Локомотив» проведет в Ярославле сборы. На 18 августа запланирован контрольный матч с нижегородским «Торпедо», на 21 августа — с череповецкой «Северсталью».

С 26 по 31 августа команда выступит на предсезонном турнире в Омске. Там «железнодорожники» сыграют против «Авангарда», а также «Северстали», «Сибири» и «Нефтехимика». Завершающими днями сборов станут 1 – 4 сентября. «Локомотив» начнет регулярный чемпионат 2026/27 домашним матчем против челябинского «Трактора» 5 сентября.

Алла Чижова