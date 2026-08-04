Логистический центр Wildberries под Самарой: от планов строительства до атаки ВСУ

22 августа 2022 года в индустриальном парке «Новосемейкино» Красноярского района состоялась торжественная церемония начала строительства распределительного центра Wildberries. На мероприятии присутствовали губернатор Самарской области, которым на тот момент был Дмитрий Азаров, и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (на тот момент носила фамилию Бакальчук). Тогда заявлялось, что общая площадь объекта превысит 100 тыс. кв. м, объем инвестиций в проект превысит 10 млрд руб., будет создано до 10 тыс. рабочих мест. Также говорилось, что строительство центра откроет для поставщиков из Самарской области новые возможности по сотрудничеству с крупнейшим онлайн-ритейлером страны. Кроме этого, Самарская область должна была стать ключевым распределительным узлом для Поволжья и соседних регионов. Проект называли одним из крупнейших частных инвестиционных проектов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сентябре 2023 года представители компании-инвестора заявили, что все строительные работы идут планово и комплекс будет готов к старту работы до конца года. Уточнялось, что идет монтаж каркаса, инженерных систем, а также благоустройство. Почти все строительные материалы закупаются у местных поставщиков. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов посетил стройплощадку, оценил ход возведения объекта. Тогда площадь центра указывалась более 180 тыс. кв. м.

К концу 2023 года центр так и не открылся, несмотря на готовность значительной части. Строительство продолжилось и в 2024 году, запуск решили проводить поэтапно.

В мае 2024 года появилась информация, что ООО «СпецТрансРесурс» построит на территории логистического парка «Новосемейкино» гостиничный комплекс ООО Wildberries. Инвестор планировал вложить в проект 113,7 млн руб. в 2024-2025 годах. Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано 14 марта 2024 года. Осенью 2024 года в Wildberries сообщили, что строительство выходит на финишную прямую.

В мае 2025 года на территории логистического парка «Новосемейкино» открылся складской комплекс Wildberries & Russ с встроенной административно-бытовой частью. Логистический центр официально начал работать. На церемонии открытия присутствовали замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким. Предполагалось, что открытие логистического центра Wildberries позволит поставщикам из Самарской области сократить затраты на логистику, увеличить товарооборот и выйти на иностранные рынки.

В феврале 2026 года говорилось, что за 2025 год компания Wildberries открыла две очереди складского комплекса общей площадью 184 тыс. кв. м. На октябрь 2025 года в распределительном центре Wildberries было создано 4 тыс. рабочих мест, до конца 2027 года их число планировалось увеличить до 5,28 тыс.

Утром 2 августа 2026 года вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries в Самарской области. Произошло возгорание складского помещения. Жители региона в соцсетях опубликовали информацию, что накануне, в субботу утром, 1 августа, на складе Wildberries в Новосемейкино уже была эвакуация сотрудников в связи с объявленной беспилотной опасностью. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что погибших нет, на месте развернут оперативный штаб для координации действий по устранению последствий атаки. К месту стянуты экстренные службы. Также глава региона сообщил, что идет ликвидация пожара. В связи с появлением в воздухе продуктов горения губернатор рекомендовал жителям Красноярского района следить за самочувствием и при первых признаках отравления обращаться к врачам.

В тот же день, 2 августа, стало известно, что логистический центр Wildberries под Самарой выгорел практически полностью. Персональные данные основательницы и главы Wildberries Татьяны Ким были внесены в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским ресурсом и запрещен в РФ).

3 августа министерство экономического развития и инвестиций Самарской области заявило, что для селлеров Wildberries запущена горячая линия. Также в ведомстве рассказали об инструментах, которые уже доступны для селлеров: для заемщиков регионального Гарантийного фонда предусмотрена отсрочка, также предусмотрена реструктуризация имеющихся кредитов в Сбере.

4 августа на оперативном совещании правительства Самарской области врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков сообщил, что из 180 тыс. кв. м логистического центра сгорело 160 тыс. кв. м. Все товары уничтожены.

Также 4 августа губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что на оперативном совещании обсуждался вопрос оказания помощи жителям региона, которые пострадали от атак на склады Wildberries. Речь идет о работниках и самарских предпринимателях. В тушении пожара в Новосемейкино были задействованы 261 человек и 72 единицы техники. Работники склада были эвакуированы.

Руфия Кутляева