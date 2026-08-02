Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Персональные данные основательницы и главы Wildberries Татьяны Ким в минувшую субботу были внесены в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским ресурсом и запрещен в РФ). Об этом в воскресенье сообщило государственное российское информационное агентство РИА «Новости», ссылаясь на изучение данных украинского сайта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Агентство отмечает, что «Миротворец» обвиняет основательницу маркетплейса в публичной поддержке России.

Сама Татьяна Ким в своем публичном заявлении от 31 июля заявила, что продолжающиеся уже две недели атаки БПЛА на склады Wildberries — это удары по сотням миллионов человек в 10 странах одновременно».

Атаки на склады Wildberries начались 18 июля, когда при атаке беспилотников на логистический центр в Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников и еще 23 человека были госпитализированы. После этого также были атакованы склады компании на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской и Пензенской областях.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в воскресенье, 2 августа, около 8 утра несколькими украинскими БПЛА был атакован сортировочно-логистический центр Wildberries в поселке Новосемейкино под Самарой. Жители региона отмечали в соцсетях, что слышали несколько последовательно прозвучавших «хлопков», после чего появился густой дым от пожара. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака БПЛА, их предупредили еще ночью, в 7:30 объявили тревогу, а взрывы начались около 8 часов утра. Людей успели эвакуировать. Как сообщила пресс-служба Wildberries, по предварительной информации, пострадавших нет. Как отмечал губернатор региона Вячеслав Федорищев, по состоянию на 12:30 тушение пожара на складе Wildberries продолжалось. Для координации работ был развернут оперштаб. В пресс-службе ГУ МЧС комментировать ситуацию и сообщать информацию об уровне локализации пожара отказались.

Андрей Васильев