В Самарской области на складе Wildberries сгорело 160 тысяч кв. метров из 180 тысяч

Логистический центр Wildberries в Самарской области выгорел полностью после атаки БПЛА. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам врио министра, из 180 тыс. кв. м сгорело 160 тыс. кв. м. По факту остался только административный центр. Все товары уничтожены.

«По отработанному нами ранее сценарию все логистические коридоры направлены на другие склады в регионе. Сейчас там есть небольшой склад, куда направляются товары первой необходимости для распределения внутри Самары. Остальные потоки распределены по соседним субъектам. Мы со своей стороны довели до всех распредцентров методику и порядок защиты объектов от угрозы атаки БПЛА. Соответственно, проговорили со всеми каким образом должна проводиться эвакуация», — отметил Денис Гурков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратил внимание, что логистика товаров и грузов касается не только Самарской области. Это комплексная задача, которую надо прорабатывать вместе с соседними регионами. Глава региона также сообщил, что по итогам разбора этой ситуации с руководителями организаций нужно будет провести небольшое совещание.

Ранее, 2 августа, источник «Ъ-Волга» сообщил, что склад выгорел практически полностью. Атака вражеских БПЛА произошла утром 2 августа.

Руфия Кутляева