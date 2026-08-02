Выгоревший почти полностью склад Wildberries под Самарой был построен год назад

Как сообщил «Ъ-Волга» источник, близкий к ГУ МЧС, логистический центр Wildberries в Новосемейкино под Самарой, на который в воскресенье утром была совершена атака украинских БПЛА, выгорел практически полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сортировочно-логистический центр Wildberries в Новосемейкино был построен немногим более года назад. Как сообщал «Ъ-Волга», церемония открытия центра состоялась 23 мая 2025 года, при участии замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и главы объединенной компании Wildberries & Russ Татьяны Ким.

Предполагалось, что логистический центр Wildberries позволит поставщикам из Самарской области сократить затраты на логистику, увеличить товарооборот и выйти на иностранные рынки. Кроме того, было заявлено, что центр позволит разгрузить другие склады (например, в Казани) и улучшить доступность товаров для жителей Поволжья.

На момент открытия площадь центра составляла 130 тыс. кв. м. Совокупный объем инвестиций — свыше 10 млрд руб. Согласно проекту, при выходе на запланированные объемы центр должен создать около 10 тыс. рабочих мест. Склад позволял обеспечить одновременное хранение 120 млн единиц товаров. На момент открытия автоматический сортировочный конвейер логистического центра обрабатывал около 240 тыс. единиц товаров в сутки. В Wildberries отмечали, что в дальнейшем будет установлен трехуровневый автоматический сортировочный конвейер, производительность которого составит до 1,5 млн единиц товаров в сутки. По данным компании на февраль этого года, в логистическом центре в Новосемейкино одновременно хранилось около 50 млн единиц товаров, ежедневно комплекс принимал более 1 млн единиц товаров и отгружал свыше 2 млн заказов.

Логистический центр Wildberries в поселке Новосемейкино был атакован несколькими украинскими БПЛА в воскресенье, 2 августа, около 8 утра. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака БПЛА, их предупредили еще ночью, в 7:30 объявили тревогу. Всего на тот момент, по информации сотрудников, размещенной в соцсетях, на складе находилось около 1 тыс. человек. К моменту взрывов людей успели эвакуировать. Как сообщила пресс-служба Wildberries, по предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале мессенджера «Макс» в воскресенье отмечал, что по состоянию на 12:30 тушение пожара на складе Wildberries продолжалось. Для координации работ был развернут оперштаб. В пресс-службе ГУ МЧС комментировать ситуацию и сообщать информацию о уровне локализации пожара отказались.

Андрей Васильев