Удачно складываются

По итогам прошлого года в регионе началось строительство новых складских комплексов. Помимо этого, привлекать новых инвесторов в область рассчитывают подготовленными площадками в логистических парках.

Рынок складской недвижимости России по итогам 2025 года установил новый рекорд. По оценкам компании CORE.XP, объем ввода новых объектов мог достигнуть 7,4 млн кв.м. Это почти вдвое выше показателя 2024 года, когда в стране сдали 3,88 млн кв. м таких площадей. Высокий спрос на недвижимость в первую очередь обеспечивали онлайн-ритейлеры. По данным отчета NF Group, компании в сфере электронной торговли в 2024 году заключили 79% от всех сделок со складской недвижимостью.

При этом основной объем нового строительства концентрировался в российских регионах. Согласно отчету NF Group, в первом полугодии прошлого года за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области построили 1,067 млн кв.м, то есть 61% от всех введенных за этот период объектов.

Самарская область в последние несколько лет оказывалась в числе субъектов РФ с наибольшим объемом строящейся индустриальной недвижимости. Здесь крупные логистические комплексы инвесторы возводят с 2021 года. В настоящее время в регионе реализованы проекты, построенные для АО «Почта России», ООО «Яндекс Маркет», ООО «Ашан», ООО «Вита Лайн». Один из крупнейших фулфилмент-центров в 2022 году был простроен для маркетплейса «Озон». Площадь объекта составляет 135 тыс. кв. м.

В 2024 году в регионе возводили 122 тыс. кв. м складской недвижимости. Больше — 211 тыс. кв. м, строилось лишь в Екатеринбурге.

К середине минувшего года Самарская область также оказалась в пятерке регионов с наибольшим объемом качественных складских площадей, подсчитали в NF Group. Так, наибольший объем предложения представлен в Екатеринбурге (2,4 млн кв.м.) Далее расположились Новосибирск (1,8 млн кв.м.), Краснодар (1,5 млн кв.м.). В Самарской области предложение составляет 1,4 млн кв.м.

За 2025 год на территории промышленного парка «Новосеймейкино» в Самарской области компания Wildberries открыла две очереди складского комплекса общей площадью 184 тыс. кв.м. В стройку маркетплейс инвестировал более 8 млрд руб. Впрочем, сдача объекта задержалась на полтора года. Первоначально ввести объект планировалось к концу 2023 года.

Судя по всему, в 2026 году регион удержит позиции в числе регионов по объему качественной складской недвижимости. Как сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, ООО «СамараТрансАвто-2000» начало в прошлом году возведение двух складских корпусов общей площадью 152,2 тыс. кв. м. На объекте будет создано более 4 тыс. рабочих мест, добавляют в ведомстве.

Два года назад «СамараТрансАвто-2000» сдало в эксплуатацию распределительный центр на 72 тыс. кв. м для Х5 Group. Объект появился на территории государственного логистического парка «Преображенка 2» в Волжском районе. В компании сообщали, что до конца года закончат строительство еще 21 тыс. кв. м площадей.

В минэкономразвития констатируют, что интерес девелоперов к возведению новых объектов в регионе сохраняется. «Благодаря выгодному расположению с точки зрения логистической доступности, а также наличию готовой промышленной инфраструктуры логистические парки пользуются повышенным спросом у потенциальных инвесторов, готовых реализовать проекты различной направленности»,— утверждают в министерстве.

По мнению экспертов, сохраняющийся дефицит вакантных складских площадей будет стимулировать рынок. «В регионах по-прежнему крайне мало свободных блоков в качественных объектах. В условиях рекордного объема ввода к концу 2025 года доля свободных площадей составит 3,2% от общего объема предложения»,— говорится в отчете NF Group.

По мнению управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, критически низкая доля вакантных площадей создает жесткую рыночную ситуацию. «Это поддерживает высокий интерес девелоперов и инвесторов. Ключевыми драйверами спроса остаются развитое производство, высокая торговая активность и рост e commerce. Растущий оборот розничной торговли в Самарской области за январь–май 2025 года составляет около 506,1 млрд руб., что дополнительно подтверждает устойчивый спрос на логистику и необходимость наращивания складской инфраструктуры»,— полагает Станислав Ахмедзянов. Текущие рыночные арендные ставки в Самарской области он оценил в 9 500–10 500 руб. за кв. м в год. На конец 2024 года ставка аренды, по данным NF Group, составляла 5200- 5700 руб. за кв. м.

По мнению управляющего партнера консалтингового бюро 1702 Артема Дмитренко, новые комплексы будут появляться, но их количество и темпы строительства снизятся по сравнению с бумом 2022-2025 годов. «Ввод новых площадей может уменьшиться в 2-3 раза по сравнению с 2024-2025 годами. Строительство будет распределено на малоформатные объекты для среднего бизнеса и специализированные оборудованные хабы с узким профилем (холодильные склады, таможенные терминалы) под конкретного арендатора с долгосрочными контрактами. Рынок Самары переходит от экстенсивного роста к интенсивному, предполагающему оптимизацию существующих мощностей и точечные инвестиции. Массированный ввод и реализация крупных складских объемов стабилизирует рост арендных ставок. Спрос со стороны основных драйверов — маркетплейсов и логистических операторов — снижается»,— резюмирует эксперт.

Девелоперам добавят преференций

В регионе намерены стимулировать появление новых объектов за счет развития логистических парков.

В области собираются расширять сеть логистических парков по аналогии с площадкой в Новосемейкино, где был построен распределительный комплекс Wildberries

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2019 году правительство области решило выделить 59 га земли под создание индустриального парка «Новосемейкино». Для собственников участков в парке, на которых будут реализованы инвестиционные проекты, предусмотрели льготы. Площадку оснастили инженерной и транспортной инфраструктурой. Арендаторам участков предлагалось выкупать их за 5% от кадастровой стоимости. В 2022 году стало известно, что компания Wildberries решила создавать в «Новосемейкино» свой логистический центр, один из крупнейших в стране.

Теперь же в правительстве области заявили о планах развивать сеть логистических парков. Предполагается, что это поможет привлекать в регион новых инвесторов. «Назрела необходимость создания сети логистических парков по модели индустриальных парков. Это позволит обеспечить конкурентные преимущества региону в части упрощения процедур строительства логистической инфраструктуры крупных операторов»,— сообщили изданию в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

При этом в ведомстве ссылаются на итоги работы логистического парка «Новосемейкино» как пилотного проекта в этой сфере. Так, на октябрь 2025 года в распределительном центре Wildberries было создано 4 тыс. рабочих мест, до конца 2027 года их число увеличится до 5,28 тыс.

Ставят проекты на паузу

Не исключено, что в 2026 году активность девелоперов, анонсирующих новые объекты, может снизиться. На рынке уже сокращается объем сделок со складской недвижимостью. На это влияют макроэкономические факторы, прежде всего – высокая ключевая ставка и удорожание финансирования. По оценке NF Group, объем сделок в регионах России по итогам 2025 года составит 1,1 млн кв. м, тогда как в 2024 году он достигал 2,336 млн.

Не исключено, что ряд инвестиционных проектов, заявленных в регионе, будут приостановлены. Осенью 2024 года стало известно, что один из федеральных ритейлеров намерен построить складской комплекс на 46 тыс. кв. м стоимостью около 3,46 млрд руб. Для этого инвестор приобрел участок в области. Брокером по проекту стала компания IBC Global. Тогда же сообщалось, что первую из двух очередей комплекса сдадут уже в 2026 году.

Однако, как рассказали изданию в IBC Global в конце прошлого года, начало строительства объекта отложили минимум на год. «В ноябре 2024 года мы объявляли о запуске крупного складского проекта в регионе, но в условиях высокой ключевой ставки ЦБ и общего замедления роста компаний торгового сектора (ключевых арендаторов) сроки реализации были пересмотрены. Проект сейчас находится на прединвестиционной стадии, старт строительства ориентировочно может быть в 2026 году с возможной сдачей первой очереди в 2027 году, но лишь при улучшении рыночной конъюнктуры»,— прокомментировал управляющий партнер компании Станислав Ахмедзянов.