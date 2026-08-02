В Самарской области для координации действий после атаки БПЛА на склад Wildberries развернут оперштаб

В поселке Новосемейкино под Самарой (Красноярский район, около 30 км от Самары), где находится подвергшийся атаке вражеских БПЛА сортировочно-логистический центр Wildberries, для координации действий по устранению последствий атаки развернут оперативный штаб. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале мессенджера «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Атаку на склад Wildberries он назвал «очередным террористическим актом врага». «Погибших, к счастью, нет», — сообщил Вячеслав Федорищев. Он отметил, что на момент сообщения (12:30 по местному времени) продолжается ликвидация пожара, к месту стянуты экстренные службы. В связи с появлением в воздухе продуктов горения губернатор рекомендовал жителям Красноярского района следить за самочувствием и при первых признаках отравления обращаться к врачам.

Сортировочно-логистический центр Wildberries в Новосемейкино был атакован вражескими БПЛА утром в воскресенье. Жители региона отмечали в соцсетях, что слышали несколько последовательно прозвучавших «хлопков», после чего появился густой дым от пожара. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака БПЛА, их предупредили еще ночью, в 7:30 объявили тревогу, а взрывы начались около 8 часов утра. Людей успели эвакуировать. Как сообщила пресс-служба Wildberries, по предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе также отметили, что «логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».

Андрей Васильев