В минэкономразвития Самарской области сообщили об инструментах поддержки для селлеров Wildberries

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области сообщило, что для селлеров Wildberries запущена «горячая линия», которая работает ежедневно с 09:00 (MSK+1) до 21:00. Также в ведомстве назвали инструменты, которые уже доступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Так, для заемщиков Гарантийного фонда Самарской области предусмотрена отсрочка платежей до 12 месяцев. Также селлеры Wildberries могут воспользоваться реструктуризацией имеющихся кредитов в Сбере (уже начат сбор заявок).

«Ваши обращения помогут нам определить своевременные и эффективные меры поддержки предпринимателей, которые столкнулись с потерей товара», — отмечают в министерстве.

Руфия Кутляева