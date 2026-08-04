На совещании в правительстве Самарской области обсудили оказание помощи из-за атак на склады Wildberries

Во вторник, 4 августа, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопрос оказания помощи жителям региона, которые пострадали от атак на склады Wildberries. Речь идет о работниках и самарских предпринимателях. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По словам губернатора, минтруду и минпрому региона необходимо обеспечить адресные предложения занятости и персональное сопровождение по трудоустройству работников логистического центра. Это касается и тех, кто переехал трудиться в Самарскую область.

Министерству экономического развития совместно с УФНС России по Самарской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей, торгово-промышленной палатой и предпринимательскими организациями необходимо до 10 августа сформировать реестр субъектов МСП — налоговых резидентов Самарской области, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте, чтобы можно было им адресно помочь.

«Министерству экономического развития совместно с региональным центром развития предпринимательства до 14 августа представить механизм льготного заемного финансирования на пополнение оборотных средств для пострадавших субъектов МСП. В текущих бюджетных условиях это непросто. Но мы обязаны помогать, потому что малый бизнес — это основа нашего стабильного экономического роста», — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона также поручил минфину области и лично министру Ольге Собещанской вместе с банковскими организациями проработать предложения по реструктуризации действующих обязательств пострадавших заемщиков перед банками. Минпрому необходимо с руководством маркетплейсов подготовить предложения по поддержке логистических коридоров и проработать дополнительные сценарии действий на случай атаки.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в тушении пожара в Новосемейкино были задействованы 261 человек, 72 единицы техники. Все работники центра были вовремя эвакуированы.

Руфия Кутляева