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Власти Ярославля вновь выставили на торги территорию у ж/д вокзала

Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на улице Павлика Морозова, в районе железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. Торги назначены на 9 сентября.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Это уже вторая попытка властей реализовать право на застройку. Прошлый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Инвесторам предлагают территорию площадью 16,9 тыс. кв. м для строительства объектов общественно-делового назначения, на которой расположены 23 объекта. Их застройщику придется снести. На реализацию проекта дается 10 лет. Начальная цена права — 21,2 млн руб.

Алла Чижова

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