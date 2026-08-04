Нападающий «Локомотива» Джованни Фьоре прилетел в Россию

Канадский хоккеист Джованни Фьоре, который в новом сезоне будет выступать за «Локомотив», прилетел в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского ХК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Полет прошел хорошо, никаких проблем. Рад быть здесь. Сейчас я готов вернуться к работе. Очень рад присоединиться к такой великой организации. В предвкушении того, что ждет команду. Они сделали невероятные вещи в прошлом, и я просто хочу помочь команде»,— сказал Фьоре.

29-летний нападающий последние два года играл за омский «Авангард», который в минувшем сезоне уступил «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 79 матчей, забросил в них 14 шайб и оформил 19 результативных передач. Контракт с ярославским клубом подписан на два сезона.

Алла Чижова