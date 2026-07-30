Фестиваль Light Weekend, «Дон Жуан» и панки в пабе

В пятницу, субботу и воскресенье в Новороссийске запланирована концертная, театральная и кинопрограмма. Жители и гости города смогут послушать панк-рок, посмотреть спектакль по Мольеру или съездить на музыкальный фестиваль в Абрау-Дюрсо. Главные события — в афише «Ъ-Новороссийск».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

31 июля в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет концерт СтешОК, Anjelina и Макара Давыдова. Исполнители известных детской и подростковой аудитории песен «Кусаю губы», «Милан», «Аномалия», «В сердце бум», «Красота», «24/7», «Хобатанец» и других выступят с общей программой. Суммарная аудитория артистов в социальных сетях, по данным организаторов, превышает 20 млн человек.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

Также 31 июля в 20:00 в «Пена-пабе» выступит группа «Роковой год». Коллектив продолжает дело «Сектора газа» и в рамках двухчасового панк-рок-шоу исполнит собственные песни и хиты группы Юрия Клинских.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

1 августа в 18:00 в Абрау-Дюрсо пройдет фестиваль Light Weekend. На площади Александра II выступят DJ MUWIN, AMCHI, Лолита и Мот. Мероприятие продлится до 22:00.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

1 августа в 19:00 в Новороссийском городском театре покажут спектакль «Дон Жуан». Постановка Георгия Цнобиладзе представляет пьесу Мольера как диалог классики с современностью. В центре сюжета — Дон Жуан, его отношения с женщинами и конфликт с обществом и небесами.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

На экранах Новороссийска продолжается показ байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. Фильм охватывает ключевые этапы карьеры артиста — от ранних лет и работы с отцом до выхода альбомов Off the Wall и Thriller. 2 августа сеансы пройдут в кинотеатрах «Монитор Goodzone» и «Монитор Красная Площадь».

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Для семейного просмотра в кинотеатрах идет комедия «На деревню дедушке 2». Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне появляется его второй дед — бывший дипломат Виктор.

В Новороссийске 2 августа фильм покажут в «Монитор Goodzone» и «Монитор Красная Площадь».

Стоимость билетов — от 360 руб. (6+)

Еще один вариант для семейного похода в кино — «Мой дикий друг. Возвращение домой». В центре сюжета мальчик Саша, который пытается помочь своему любимому лису. 2 августа фильм покажут в «Монитор Goodzone» и «Монитор Красная Площадь».

Стоимость билетов — от 360 руб. (6+)

Для любителей хорроров в «Монитор Goodzone» 2 августа в 23:15 покажут фильм «Закулисье реальности». По сюжету продавец мебели оказывается в загадочном лабиринте, связанном с городской легендой и крипипастой.

Стоимость билета — от 480 руб. (18+)

Также продолжается показ фильма «Зловещие мертвецы: Пекло». 1 августа кино покажут в «Монитор Goodzone» и «Монитор Красная Площадь», сеансы начинаются вечером.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

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