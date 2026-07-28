Пассажиров Astoria Grande начали отправлять из Антальи в Россию

Круизный лайнер Astoria Grande утром 28 июля прибыл в турецкий порт Анталья, который стал конечной точкой рейса после изменения маршрута. Судно пришвартовалось в 08:00. Для пассажиров организовали трансферы, сопровождение и другие необходимые мероприятия, после чего они начали возвращаться домой в соответствии с обновленным расписанием, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ранее судовладелец и генеральный агент по продажам ООО «Судоходная компания "Аквилон"» сообщили, что лайнер не сможет завершить круиз в Сочи. Основанием для изменения маршрута стали официальные предупреждения портовых властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным. На момент принятия решения ограничения продолжали действовать, поэтому судовладелец и капитан скорректировали программу рейса и изменили порт прибытия.

По данным компании, предупреждения о небезопасной навигации в восточной части Черного моря поступили 26 июля. После их получения маршрут действующего круиза пересмотрели. Изначально рейс, проходивший с 18 по 28 июля, предусматривал переход по маршруту Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Амасра — Сочи. После внесения изменений вместо захода в Амасру и возвращения в Сочи судно направили по маршруту Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Бодрум — Анталья.

Согласно обновленному расписанию, лайнер прибыл в Анталью утром 28 июля. После завершения круиза для пассажиров организовали возвращение в Сочи либо в один из российских городов, доступных для авиаперелета. Расходы на обратную дорогу взяло на себя агентство. О количестве пассажиров, которые уже отправились в российские города, в компании не сообщили.

Корректировка программы затронула и следующий рейс. В компании сообщили, что круиз по маршруту Сочи — Стамбул — Сочи, который должен был начаться 28 июля, отменили в связи с изменением графика.

Astoria Grande выполняет международные круизы с отправлением из Сочи по Черному и Средиземному морям с заходами в порты Турции, Египта, Греции, Италии и других стран. На момент публикации компания не сообщала об отмене предупреждения портовых властей об опасности плавания в восточной части Черного моря. Именно действие этого предупреждения стало причиной изменения маршрута текущего рейса, переноса конечного порта в Анталью и отмены следующего круиза.

Мария Удовик