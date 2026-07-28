Песков похвалил Wildberries за обещания помочь продавцам после атак на склады

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно оценил планы руководства Wildberries по помощи продавцам, пострадавшим от ударов БПЛА по складам маркетплейса. При этом власти пока не принимали решений о господдержке Wildberries.

«Вы знаете, эта компания достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. — Хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки».

С середины июля беспилотники атаковали около десятка объектов Wildberries, в том числе в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким говорила, что все склады компании застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов. Маркетплейс ввел для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. 22 июля госпожа Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсаций в RWB заявили, что выплаты будут происходить поэтапно. WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб продавцов. Маркетплейс также перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки.