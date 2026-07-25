Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак БПЛА

Глава RWB и основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о реорганизации логистики компании. Маркетплейс перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки.

«Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке»,— написала госпожа Ким в Telegram.

Также предпринимательница сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в «WB Банке» и «МКК WB Финанс». «Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке»,— добавила она.

За прошедшую неделю были атакованы семь складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании. Вчера под удар попали склады и логистические центры Wildberries Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело о теракте.