Ким подтвердила выплаты утратившим товары после атак ВСУ селлерам Wildberries

Wildberries уже сегодня начнет выплачивать компенсации продавцам, чьи товары оказались повреждены или уничтожены после атак ВСУ по складам маркетплейса, заявила основательница компании Татьяна Ким. Маркетплейс также уведомил селлеров о начале выплат в личном кабинете.

Госпожа Ким заверила, что первыми на очереди будут наименее защищенные предприниматели. Первые начисления сегодня должны получить 88 тыс. селлеров, сумма появится на балансе в течение суток.

«Вывести деньги можно будет по обычному процессу и в обычные сроки. То есть если вы получили выплату сегодня, запросить вывод можно будет 10 августа»,— указано в сообщении селлерам. При запросе в этот день средства поступят на расчетный счет до 19 августа включительно.

В течение суток компания намерена нормализовать вывоз товара со складов. «Но наши партнеры должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов»,— сказала Татьяна Ким.

С 18 июля ВСУ ударили по нескольким логистическим объектам компании в Электростали, Котовске, Краснодаре и Невинномысске. Семь сотрудников погибли в Электростали, один — в Котовске. Среди пострадавших — десятки людей. Ущерб компании от атак только по этим двум объектам может составить до 35,8 млрд руб., писал «Ъ».

Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «Ягодный террор».