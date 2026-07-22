Ким подтвердила выплаты утратившим товары после атак ВСУ селлерам Wildberries
Wildberries уже сегодня начнет выплачивать компенсации продавцам, чьи товары оказались повреждены или уничтожены после атак ВСУ по складам маркетплейса, заявила основательница компании Татьяна Ким. Маркетплейс также уведомил селлеров о начале выплат в личном кабинете.
Госпожа Ким заверила, что первыми на очереди будут наименее защищенные предприниматели. Первые начисления сегодня должны получить 88 тыс. селлеров, сумма появится на балансе в течение суток.
«Вывести деньги можно будет по обычному процессу и в обычные сроки. То есть если вы получили выплату сегодня, запросить вывод можно будет 10 августа»,— указано в сообщении селлерам. При запросе в этот день средства поступят на расчетный счет до 19 августа включительно.
В течение суток компания намерена нормализовать вывоз товара со складов. «Но наши партнеры должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов»,— сказала Татьяна Ким.
С 18 июля ВСУ ударили по нескольким логистическим объектам компании в Электростали, Котовске, Краснодаре и Невинномысске. Семь сотрудников погибли в Электростали, один — в Котовске. Среди пострадавших — десятки людей. Ущерб компании от атак только по этим двум объектам может составить до 35,8 млрд руб., писал «Ъ».
Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «Ягодный террор».
Практика компенсации ущерба пострадавшим от атак ВСУ уже давно реализуется в приграничных регионах России. Так, в Белгородской области предприятиям, пострадавшим от обстрелов, начали выплачивать федеральную поддержку. Правительство РФ выделило на эти цели из резервного фонда более 2 млрд руб. Жителям Белгородской области также были выплачены компенсации на сумму более 3 млрд руб. за утраченное имущество, а пострадавшие аграрии получают свыше 877 млн руб. из резервного фонда федерального правительства. Власти Севастополя также выделили более 4 млн руб. на выплату компенсаций жителям, чье имущество пострадало во время атак ВСУ. Кроме того, Правительство Курской области также выплачивает компенсации за поврежденное при обстрелах ВСУ жилье, ранее ремонт преимущественно осуществлялся за счет бюджета.
Wildberries ранее уже сталкивался с необходимостью компенсировать ущерб продавцам: это произошло после крупного пожара на складе компании в Шушарах 13 января 2024 года. Тогда маркетплейс выплатил 34,9 млрд рублей, что составило 95% от общего ущерба селлерам. Однако этот случай вызвал споры, так как Wildberries выплатил компенсации с дисконтом, в то время как другой крупный маркетплейс, Ozon, в аналогичной ситуации выплатил пострадавшим поставщикам средства в полном объеме.