Песков высказался о возможной господдержке Wildberries из-за атак БПЛА

Ситуация с Wildberries, чьи склады в последние дни подвергаются атакам БПЛА, находится на контроле правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принимали»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

За последнюю неделю беспилотники атаковали около десятка объектов Wildberries. В частности, 18 и 22 июля ударам БПЛА подверглись логистические объекты в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. 24 июля сообщалось о происшествиях на объектах в Петербурге и Ленобласти, 25 июля — в Екатеринбурге. На этой неделе атаки БПЛА отразились на работе объектов WB в Удмуртии и Подмосковье. За неделю от ударов БПЛА пострадали 17 сотрудников маркетплейса. В ВТБ допустили предоставление компании кредитной поддержки.