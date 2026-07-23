Wildberries объяснил порядок выплаты компенсаций после жалоб продавцов
Выплаты продавцам Wildberries, которые потеряли товар на атакованных БПЛА складах, будут происходить поэтапно. Об этом пресс-служба RWB сообщила в комментарии Frank Media.
В пресс-службе RWB объяснили, что сумму выплат рассчитывали исходя из остатков товара на момент происшествия и его стоимости, «как если бы товар был продан селлером». Компания также заверила, что выплаты разделят на несколько платежей.
Вечером 22 июля основательница маркетплейса Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. Первыми их должны получить 88 тыс. «наименее защищенных предпринимателей». Вскоре в специализированных чатах появились жалобы на суммы компенсаций. Продавцы утверждали, что получили в разы меньше себестоимости товаров.
ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях 18 июля, в Краснодарском и Ставропольском краях — 22 июля. Погибли и пострадали десятки человек. Атаки затронули около 10% логистических мощностей компании
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Wildberries ранее сталкивалась с жалобами продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на условия работы, систему штрафов и задержки выплат. Например, в марте 2023 года владельцы ПВЗ объявляли забастовку, требуя отмены штрафов за подмену товаров покупателями, которые, по мнению Wildberries, совершались в ПВЗ. После этого Wildberries отменила около 10 тысяч штрафов и пообещала улучшить сервис по их арбитражу.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также обращала внимание на условия работы маркетплейса. В конце 2022 года ФАС потребовала от Wildberries устранить проблемы, связанные с начислением штрафов за несоответствие габаритов упаковки, и предложила создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров между продавцами и платформой. В апреле 2024 года ФАС выдала Wildberries предупреждение об устранении нарушений в условиях для продавцов, связанных с навязыванием невыгодных условий, изменением тарифов на логистику и хранение, а также несоразмерными штрафами.
В августе 2024 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла, что компания возместила продавцам 95% ущерба на сумму почти 35 млрд рублей после пожара на складе в Шушарах в январе 2024 года. Тогда же Wildberries представила методику расчета убытков, которая учитывала процент выкупа товара, его оборачиваемость, а также комиссию маркетплейса и стоимость логистики и хранения, существовавшие на дату пожара. Несмотря на это, часть продавцов посчитала суммы компенсаций недостаточными, что приводило к продолжающимся судебным спорам.