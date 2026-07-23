Wildberries объяснил порядок выплаты компенсаций после жалоб продавцов

Выплаты продавцам Wildberries, которые потеряли товар на атакованных БПЛА складах, будут происходить поэтапно. Об этом пресс-служба RWB сообщила в комментарии Frank Media.

В пресс-службе RWB объяснили, что сумму выплат рассчитывали исходя из остатков товара на момент происшествия и его стоимости, «как если бы товар был продан селлером». Компания также заверила, что выплаты разделят на несколько платежей.

Вечером 22 июля основательница маркетплейса Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. Первыми их должны получить 88 тыс. «наименее защищенных предпринимателей». Вскоре в специализированных чатах появились жалобы на суммы компенсаций. Продавцы утверждали, что получили в разы меньше себестоимости товаров.

ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях 18 июля, в Краснодарском и Ставропольском краях — 22 июля. Погибли и пострадали десятки человек. Атаки затронули около 10% логистических мощностей компании

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