Wildberries предоставила продавцам кредитные каникулы до октября

WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс предоставили до октября кредитные каникулы для продавцов, понесших ущерб из-за атак БПЛА на склады Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

Компания заморозила платежи по основному долгу и начисление процентов на три месяца, уточнили в пресс-службе. Мера действует для представителей малого и среднего бизнеса. Отсрочка подключается автоматически — направлять куда-либо заявки или документацию не нужно.

Если предприниматель хочет продолжать платить по стандартному графику, он может отключить опцию в личном кабинете. «Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке», — отметили в пресс-службе RWB.

За последнюю неделю уже семь складов Wildberries в разных регионах подверглись атакам беспилотников. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании. 22 июля глава RWB Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсаций в RWB заявили, что выплаты будут происходить поэтапно.