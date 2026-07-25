Склад Wildberries в Екатеринбурге приостановил работу после атаки БПЛА

В Екатеринбурге логистический объект Wildberries приостановил работу, его сотрудники эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. Там отметили, что меры приняли «в соответствии с требованиями безопасности».

«Логистический комплекс не пострадал», — подчеркнули в компании.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал о налете БПЛА на регион. По его словам, обломки беспилотника упали на стоянку, где начался пожар. Очевидцы в разговоре с E1.ru рассказали, что пожар начался на соседней со складом Wildberries площадке на Перспективной улице. Эвакуировали также сотрудников соседнего склада «СпортМастера».

За последнюю неделю беспилотники ударили по семи складам Wildberries в нескольких регионах России. В ночь на 24 июля БПЛА атаковали склады компании в Ленинградской области — в Шушарах, Уткиной Заводи и Новосаратовке. Пострадали три человека. Объекты пока не работают.