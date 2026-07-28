В Wildberries рассказали о работе склада в Коледино после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атака беспилотников 28 июля, затронувшая подмосковное Коледино, является частью серии ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам Wildberries в июле 2026 года. Ранее, 18 июля, были атакованы логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В результате этих атак погибли сотрудники и были ранены десятки человек. Склады Wildberries также подвергались атакам 22 июля в Краснодаре и Невинномысске, а 24 июля — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Шушары, Уткина Заводь, Новосаратовка). 27 июля атаки затронули склады в Сарапуле и Ижевске.

В целом, атаки БПЛА в июле 2026 года затронули пять логистических комплексов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Из них 8% мощностей временно приостановят работу. Полное восстановление четырех объектов, вероятно, потребуется, хотя комплекс в Коледино, как и сообщается, продолжает работать. Компания Wildberries объявила о мерах поддержки продавцов, чьи товары пострадали, включая скидки на хранение и компенсации, несмотря на то, что, согласно новым правилам, атаки БПЛА признаются форс-мажором, не предусматривающим компенсаций. Также она пересмотрит правила на логистических объектах при нештатных ситуациях.