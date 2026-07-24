При атаках на склады Wildberries под Петербургом пострадали трое
Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами средней тяжести.
Кроме того, после попадания беспилотника обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших нет.
Всего за ночь на регионом силы ПВО сбили 59 беспилотников, сообщил господин Дрозденко. Ночью в компании Wildberries сообщали о приостановке работы своих складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.
Ленинградская область регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при этом губернатор Александр Дрозденко неоднократно сообщает об угрозах и сбитых дронах. Зафиксированы случаи, когда в результате таких атак повреждались объекты инфраструктуры, например, терминал НОВАТЭКа в порту Усть-Луга или нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ. Удары по порту Приморска также приводили к возгораниям и эвакуации сотрудников.
Эти инциденты часто сопровождаются временным снижением скорости мобильного интернета и ограничениями на работу аэропорта Пулково, откуда могут отменяться или переноситься рейсы. Власти региона обычно оперативно объявляют режимы воздушной опасности и фиксируют последствия, включая повреждения строений и ранения мирных жителей, некоторым из которых оказывают компенсации. В отдельные дни счет сбитых БПЛА может доходить до нескольких десятков или даже более сотни, как это было 23 марта 2026 года, когда за сутки над регионом уничтожили свыше 60 беспилотников, или 6 июня 2026 года, когда сбили 141 БПЛА.