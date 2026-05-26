В Wildberries рассказали об условиях сделки с ВТБ

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) и ВТБ (MOEX: VTBR) намерены заключить соглашение о стратегическом партнерстве. В итоге ВТБ приобретет 5% доли «ВБ Банка», рассказали подробности в пресс-службе РВБ.

«В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке»,— уточнили в пресс-службе.

«ВБ Банк», в частности, получит доступ к инфраструктуре ВТБ — розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов.

Изначально о сделке ВТБ и Wildberries со ссылкой на источники писал РБК. По информации издания, документ о партнерстве носит рамочный характер, а конфигурация альянса будет обсуждаться в ближайшие месяцы. Сотрудничество начнут детально прорабатывать после собрания акционеров ВТБ 30 июня. Как рассказали источники РБК, на базе розничного бизнеса ВТБ и входящего в состав Wildberries&Russ «ВБ Банка» планируется развивать финтех-проекты. По соглашению между банком и маркетплейсом на пост зампреда вернется Георгий Горшков, который сейчас возглавляет «ВБ Банк».