За неделю от ударов БПЛА пострадали 17 сотрудников Wildberries
За прошлую неделю из-за ударов ВСУ по складам получили ранения 18 сотрудников Wildberries, один из них погиб. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Как уточнил господин Мирошник, удары БПЛА затронули центральные распределительные хабы, а также ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны. «За прошедшие семь дней под ударами оказались склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях»,— перечислил посол.
За последнюю неделю беспилотники атаковали около десятка объектов Wildberries в нескольких российских регионах. В ночь на 22 июля были атакованы склады WB в Краснодаре и в тамбовском Котовске. В ночь на 24-е БПЛА атаковали склады компании в Ленинградской области, там пострадали три человека. 25 июля склад маркетплейса в Екатеринбурге приостановил работу после атаки БПЛА. 27 июля склады компании в Удмуртии останавливали работу.
Атаки ВСУ на логистические объекты Wildberries начались 18 июля 2026 года, когда беспилотники ударили по складам в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Тогда в Котовске погибли семь сотрудников, ещё 24 человека получили ранения, а в Электростали погиб один человек и более 50 были ранены. С 18 по 22 июля атакам БПЛА подверглись пять складских объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% от всей логистической инфраструктуры компании. Из-за этих инцидентов временно приостановили работу 8% логистических площадей.
Wildberries оценивает ущерб от атак на склады от 20 до 35,8 млрд руб. Компания объявила о мерах поддержки для пострадавших сотрудников и продавцов. Семьям погибших Wildberries выплатит по 2 млн руб., а тяжело раненым сотрудникам — по 1 млн руб. Для продавцов были введены скидки на хранение товаров и бесплатный транзит на региональные склады, а также прорабатываются другие механизмы компенсации ущерба. МИД Киргизии также призвал своих граждан в России к осторожности после атак на Wildberries, так как на складах пострадали швейные изделия киргизских предпринимателей.