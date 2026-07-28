За неделю от ударов БПЛА пострадали 17 сотрудников Wildberries

За прошлую неделю из-за ударов ВСУ по складам получили ранения 18 сотрудников Wildberries, один из них погиб. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Как уточнил господин Мирошник, удары БПЛА затронули центральные распределительные хабы, а также ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны. «За прошедшие семь дней под ударами оказались склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях»,— перечислил посол.

За последнюю неделю беспилотники атаковали около десятка объектов Wildberries в нескольких российских регионах. В ночь на 22 июля были атакованы склады WB в Краснодаре и в тамбовском Котовске. В ночь на 24-е БПЛА атаковали склады компании в Ленинградской области, там пострадали три человека. 25 июля склад маркетплейса в Екатеринбурге приостановил работу после атаки БПЛА. 27 июля склады компании в Удмуртии останавливали работу.