Главные новости за 27 июля. Кавказ

Годовая инфляция в Ставропольском крае в июне составила 6,8%. Это ниже показателя по Северо-Кавказскому федеральному округу, где максимальный рост цен был зафиксирован в Северной Осетии (7,3%) и Чечне (7,2%), следует из данных Банка России.

Спасатели МЧС России эвакуировали тела троих иностранных альпинистов и одного жителя Краснодарского края со склона Эльбруса. Поисковая операция завершилась вечером 27 июля, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В дагестанском Каспийске вспыхнул склад с бумажной продукцией на улице Производственной — огонь распространился на площадь около 700 квадратных метров, к месту происшествия экстренно стянуты 40 спасателей и десять единиц специализированной техники. Возгорание на складском объекте в городе Каспийск республики Дагестан зафиксировано по адресу: улица Производственная, дом 7.

Руководство Федерации альпинизма России (ФАР) потребовало пересмотра правил допуска к высотным маршрутам после череды смертей на склонах Эльбруса. Вице-президент организации Александр Пятницин в беседе с ТАСС назвал

главной причиной трагедий недостаточную физическую и техническую готовность людей, выходящих на маршрут.