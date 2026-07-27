Инфляция на Ставрополье в июне замедлилась до 6,8%

Годовая инфляция в Ставропольском крае в июне составила 6,8%. Это ниже показателя по Северо-Кавказскому федеральному округу, где максимальный рост цен был зафиксирован в Северной Осетии (7,3%) и Чечне (7,2%), следует из данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самая низкая инфляция среди регионов СКФО отмечена в Ингушетии — 3,9%. В Кабардино-Балкарии показатель составил 6%, в Дагестане — 5,9%, в Карачаево-Черкесии — 6,6%. В целом по Южному макрорегиону минимальная годовая инфляция наблюдалась в Ингушетии, а максимальная — в Севастополе, где цены за год выросли на 8,8%.

В Банке России отмечают, что в июне цены в Южном макрорегионе росли быстрее, чем в мае. Одной из причин стало подорожание овощей нового урожая. Из-за холодной весны капуста, лук и картофель поступили на рынок позже обычного, что отразилось на ценах.

При этом во всех регионах Юга и Северного Кавказа продолжили дешеветь яйца. Это связано с увеличением производства на птицефабриках страны, в том числе на предприятиях южных регионов.

Среди непродовольственных товаров в июне выросли цены на моторное топливо. В Банке России объясняют это временным снижением объемов производства, изменением логистики поставок бензина и дизельного топлива, а также высоким сезонным спросом в период сельскохозяйственных работ и туристического сезона.

Одновременно в большинстве регионов макрорегиона снизились цены на электронику и бытовую технику. Этому способствовало укрепление рубля, благодаря которому поставщики сократили затраты на закупку импортной продукции.

В сфере услуг во многих субъектах подорожали поездки на такси из-за роста расходов перевозчиков на содержание автопарка. Вместе с тем в Ставропольском крае, как и в Краснодарском крае, Калмыкии, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, снизилась стоимость аренды жилья.

В Банке России подчеркнули, что продолжат проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение годовой инфляции к целевому уровню 4%.

Роман Лаврухин