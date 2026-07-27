Пожар на складе в Каспийске охватил 700 квадратных метров бумажной продукции

В дагестанском Каспийске вспыхнул склад с бумажной продукцией на улице Производственной — огонь распространился на площадь около 700 квадратных метров, к месту происшествия экстренно стянуты 40 спасателей и десять единиц специализированной техники. Возгорание на складском объекте в городе Каспийск республики Дагестан зафиксировано по адресу: улица Производственная, дом 7. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Огонь охватил помещение для хранения бумажных изделий. По предварительным данным, площадь горения достигла 700 квадратных метров. Ликвидацией чрезвычайной ситуации на месте занимаются пожарно-спасательные расчеты.

«Поступило сообщение о возгорании на складе по производству бумаги, расположенном по адресу: г. Каспийск, улица Производственная, 7. Предварительная площадь пожара — 700 кв. метров», — уточнили в МЧС России.

Борьба с огнем осложняется удаленностью источников водоснабжения от места событий. Для обеспечения непрерывной подачи воды организован ее подвоз спецтехникой. В операции по тушению задействованы в общей сложности 40 человек личного состава и десять единиц техники пожарной охраны.

Станислав Маслаков