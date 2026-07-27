ФАР предложила запретить подъем на Эльбрус неподготовленным альпинистам

Руководство Федерации альпинизма России (ФАР) потребовало пересмотра правил допуска к высотным маршрутам после череды смертей на склонах Эльбруса. Вице-президент организации Александр Пятницин в беседе с ТАСС назвал главной причиной трагедий недостаточную физическую и техническую готовность людей, выходящих на маршрут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

На прошлой неделе спасательная операция на седловине Эльбруса на отметке 5300 метров — в районе приюта Red Fox — завершилась обнаружением тела одного из двух альпинистов, зарегистрировавших маршрут. Пострадавшие прибыли из Ставропольского края и Тульской области. Параллельно на склонах той же горы были найдены тела троих иностранных граждан. Итого за короткий промежуток времени Эльбрус забрал жизни минимум четырех человек.

По словам Александра Пятницина, в основе большинства подобных случаев лежат одни и те же ошибки. «Нарушения безопасности. Слабо подготовленные и неподготовленные люди идут. Пренебрегают тем, что нельзя идти в плохую погоду», — подчеркнул он, добавив, что считает введение ограничений для недостаточно подготовленных восходителей необходимой мерой.

Чиновник особо акцентировал внимание на коварстве высокогорной погоды: у подножия гор небо может оставаться ясным, тогда как на вершине уже бушует шторм. По его словам, характерным визуальным сигналом опасности служит так называемая «шапка» — облачная шапка над куполом Эльбруса. «Если видишь шапку над Эльбрусом — нельзя выходить», — категорично заявил Александр Пятницин. Аналогичные условия, по его словам, встречаются и на других высотных пиках — семи- и восьмитысячниках.

Эльбрус с двумя вершинами высотой 5642 и 5621 метра является высочайшей точкой России и Европы. Ежегодно попытку подняться на него предпринимают тысячи людей, в том числе туристы без специальной альпинистской подготовки, что превращает гору в зону постоянного риска в периоды непогоды.

Станислав Маслаков