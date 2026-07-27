МЧС эвакуировало тела четырех альпинистов с Эльбруса

Спасатели МЧС России эвакуировали тела троих иностранных альпинистов и одного жителя Краснодарского края со склона Эльбруса. Поисковая операция завершилась вечером 27 июля, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На поляне Азау тела погибших передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

В операции участвовали 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники организации «Кавказ.РФ».

Подробнее в материале «Вершина не простила ошибок».

Мария Хоперская