Реконструктор волгоградского кинотеатра «Родина» не смог оспорить внесение в РНП

Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность решения регионального УФАС о включении московского ООО «ПромСтройДизайнПроект» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Соответствующее решение суд вынес 22 июля. В реестр фирму внесли 29 декабря 2025 года.

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В августе 2025 года компания заключила контракт с городским центром патриотического воспитания «Виктория» на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина» в Волгограде. Контракт оценили в 37 млн руб. Сдать объект требовалось к 22 декабря. Исполнение контракта шло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и находилось на контроле губернатора и администрации. Однако разрешение на работы по объекту культурного наследия подрядчик получил только 8 сентября, указано в определении.

ООО «ПромСтройДизайнПроект» зарегистрировано в Москве в 2008 году. С декабря 2017-го по ноябрь 2025 года строительная компания принадлежала Сергею Боровицкому, а ныне ее учреждает Асиф Гаджикаибов. Ему также принадлежат две организации, работающие в сфере оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой, — ООО «АК АС» и ООО «Акас», зарегистрированные в Дагестане. В 2024 году выручка «ПромСтройДизайнПроекта» составила 121 млн руб., а чистая прибыль достигла 30 тыс. руб. Сведения за 2025 год не представлены. В портфолио компании 59 выигранных контрактов на 1,1 млрд руб., из них два на 51 млн находятся в стадии исполнения, 35 проектов на 699 млн руб. завершены. Исполнение 22 контрактов на 324 млн руб. прекращено.

ГЦПВ «Виктория» дважды пытался расторгнуть контракт. Первое решение об одностороннем отказе принято 20 ноября 2025 года, но 1 декабря его отменили, поскольку подрядчик сообщил об устранении нарушений и предложил изменить условия оплаты — увеличить аванс до 30%, но заказчик отказал. Однако уже 3–6 декабря центр зафиксировал, что работы снова не ведутся, рабочих на объекте нет. Второе решение о расторжении принято 6 декабря, оно вступило в силу 17 декабря прошлого года.

Комиссия зафиксировала, что за 64 дня выполнено лишь 25% работ, 20 дней работы не велись, подрядчик не отвечал на запросы. Претензии возникли и к качеству демонтажа. Подрядчик ссылался на несвоевременное заключение заказчиком контрактов на технадзор, но суд отклонил этот довод. Суд указал, что подрядчик должен был оценить свои возможности до подписания контракта, а работа с бюджетными средствами требует особой осмотрительности.

Кинотеатр «Родина» на ул. Невской, 13 был построен в 1954 году по проекту московского архитектора Семена Якшина. В 2006 году здание перешло под контроль администрации Центрального района Волгограда, там открыли Центр культуры и досуга «Родина». Регулярный показ фильмов практически прекратился. Здание является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.

Согласно порталу ЕИС «Закупки», с 24 декабря работами по сохранению здания-памятника кинотеатра «Родина» занимается МБУ «Северное». Было заключено четыре контракта на общую сумму 38,5 млн руб. Каждый контракт находится в стадии исполнения.

Нина Шевченко