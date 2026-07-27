У берегов Сочи нашли тело утонувшего в шторм жителя Ростовской области

В Сочи завершили поисковую операцию по розыску мужчины, пропавшего во время купания в штормовую погоду. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело погибшего в море у дикого пляжа «72-й километр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сообщение о пропаже мужчины поступило вечером в пятницу. По информации спасателей, он ушел купаться в штормовую погоду и не смог самостоятельно вернуться на берег. После получения сигнала дежурная смена Центрального подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России приступила к обследованию акватории и прибрежных сооружений. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поисковые работы начали в день поступления сообщения.

На следующий день к поискам привлекли водолазов. В ходе обследования акватории тело мужчины обнаружили на дне моря примерно в 130 м от береговой линии.

Погибшим оказался житель Ростовской области. После обнаружения тело подняли из воды, доставили на берег и передали сотрудникам следственных органов.

В МЧС России напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. В ведомстве призвали воздерживаться от купания во время шторма, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи спасатели ЮРПСО МЧС за шесть часов эвакуировали из горной реки тело погибшего мужчины, которое замыло под бетонные плиты и ветки в труднодоступном месте под водоскатом. Работу осложняли сильное течение и плохая видимость, но 16 спасателей с пяти единицами техники отвели воду с помощью щитов и доставили тело на берег для передачи следствию.

Мария Удовик