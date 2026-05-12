Спасатели эвакуировали тело утонувшего из реки в Сочи

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из русла горной реки в Сочи тело погибшего мужчины. Работы продолжались шесть часов. Об этом сообщили в пресс-службе поискового-спасательного отряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Погибшего обнаружили под одним из водоскатов. Тело замыло под бетонные плиты и завалы из веток. Работу осложняли сильное течение и плохая видимость под водой.

Для отведения потока воды спасатели использовали защитные щиты. Их оперли на колеса внедорожника, который также находился в русле реки.

Спасатели извлекли тело из труднодоступного места и на носилках эвакуировали в служебный автомобиль. На берегу утонувшего передали сотрудникам следственных органов.

Всего к работам привлекли 16 спасателей и пять единиц техники.

Месяц назад стало известно о схожем инциденте. СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении жительницы Сочи, которая нелегально организовала экскурсию в пещеру «Пасть дракона». Инцидент произошел 4 апреля 2026 года в Адлерском районе. Местная жительница повела группу туристов в пещеру, не имея лицензии и сертифицированного оборудования для спелеотуризма. Во время прохождения маршрута одна из туристок упала в водопад и утонула. Подозреваемая полностью признала вину.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель человека. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Мария Удовик