Суд арестовал станки «Станкомашстроя» по иску «SMEC VINA» из-за долга в $4 млн

Арбитражный суд Пензенской области наложил арест на оборудование и счета ООО «Олимпия» в рамках дела по иску южно-корейской SMEC VINA COMPANY LIMITED. Истец требует вернуть поставленные и неоплаченные обрабатывающие центры с ЧПУ на общую сумму $4,55 млн США, взыскать судебную неустойку и 2,25 млн руб. госпошлины.

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Стороны заключили контракт в марте 2024 года, а в январе-марте 2025 года поставщик отгрузил 50 станков. Покупатель оплатил только $490,6 тыс., образовав задолженность в $4,05 млн.

Суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и запретил ответчику отчуждать оборудование, хранящееся на складе в Тольятти, и арестовал денежные средства компании в пределах суммы долга. При этом суд отказал в передаче станков на хранение истцу, указав, что такая мера совпадает с конечной целью иска, а не обеспечивает его исполнение.

Группа компаний «Станкомашстрой» объединяет несколько юридических лиц в Пензенской области под контролем конечного бенефициара Олега Кочеткова. Он владеет 100% долей в ООО «Станкомашстрой-Гарант» и 99% долей в ООО «Станко-Лизинг», а через цепочку владения контролирует ООО «Олимпия». ООО «Станкомашстрой-Гарант» работает с августа 2013 года, занимается ремонтом машин и оборудования, штат составляет 5 человек, выручка за 2025 год достигла 41,6 млн руб., чистая прибыль составила 3 млн руб. ООО «Станкомашстрой-Гарант» учредило ООО «Олимпия» 4 марта 2024 года для оптовой торговли металлообрабатывающими станками, штат включает 2 человека, выручка за 2025 год равна 1,08 млрд руб., чистая прибыль составила 1,6 млн руб. ООО «Станкомаш» работает с ноября 2014 года, штат насчитывает 60 человек, выручка за 2025 год сократилась до 2,2 млрд руб., компания зафиксировала чистый убыток 97,4 млн руб. ООО «Станко-Лизинг» функционирует с ноября 2012 года, выручка за 2025 год составила 57,2 млн руб., чистая прибыль достигла 10,9 млн руб.

Никита Маркелов