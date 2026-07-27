На Кубани количество ликвидаций гостиничных компаний выросло на 30%

В первом полугодии 2026 года в Краснодарском крае ликвидировано 239 компаний в сфере гостиничного бизнеса. Это на 30% больше, чем закрыто за аналогичный период прошлого года, когда с рынка ушли 184 организации. По количеству ликвидаций гостиничного бизнеса регион в 2026 году стал лидером среди других субъектов России. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса по проверке контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В топ-5 также вошли Москва (183 ликвидации), Московская область (104), Санкт-Петербург (90) и Крым (78). Они же лидировали по количеству ликвидаций в первых полугодиях 2025 и 2024 годов.

В сравнении с январем—июнем 2024 года количество ликвидаций в сфере гостиничного бизнеса в Краснодарском крае выросло на 42,3%. Тогда закрылось 168 организаций.

Как пишет «Ъ», гостиничный бизнес в России теряет инвестиционную привлекательность. Количество ликвидаций профильных организаций в первом полугодии увеличилось на 21,8% год к году, а новых компаний зарегистрировано на 5,6% меньше. Рынок живет в условиях снижения спроса, качественные отели сталкиваются с падением загрузки и вынуждены снижать стоимость размещения.

Маргарита Синкевич