Аренда офисов класса А в Петербурге подешевела на 5% с начала года

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды офисов класса А в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года снизилась на 5,4% и составила 2 950 рублей за квадратный метр в месяц. В сегменте офисов класса B показатель, напротив, вырос на 2,6% — до 2 тыс. рублей за «квадрат». Такие данные приводят аналитики NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты прогнозируют стабилизацию ставок аренды офисов в Петербурге до конца года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Эксперты прогнозируют стабилизацию ставок аренды офисов в Петербурге до конца года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По оценке компании, снижение ставок в классе А связано прежде всего с корректировкой цен в бизнес-центрах, где свободные помещения экспонируются более шести месяцев. При этом качественные офисы с отделкой и современными инженерными системами в востребованных деловых районах по-прежнему предлагаются по ставкам выше 3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц.

В сегменте класса B рост средневзвешенной ставки обусловлен увеличением доли более дорогих предложений, прежде всего в центральной части города. Аналитики отмечают, что уровень арендных ставок существенно зависит от расположения объекта, качества отделки и привлекательности конкретной локации.

По прогнозу NF Group, до конца 2026 года ставки аренды стабилизируются: в классе А — на уровне 2 950–3 000 рублей за квадратный метр в месяц, в классе B — в диапазоне 1 950–2 000 рублей. Все показатели приведены с учетом НДС и операционных расходов.

Матвей Николаев