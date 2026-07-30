Драгоценности для героев нашего времени

Современный мужчина вряд ли думает о папе римском, когда надевает массивный золотой перстень или цепь с подвесом. Однако тысячелетиями мужские украшения были не аксессуаром, а символом власти, личной подписью, боевым трофеем и талисманом.

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Первые мужские украшения — амулеты из зубов и костей убитых животных. В Египте фараоны и военачальники носили золотые нагрудники и широкие браслеты, а серьги там обозначали положение в обществе. В Древнем Риме существовала строгая иерархия металлов: золото — привилегия сенаторов. По легенде, император Калигула носил до пяти килограммов золота и камней одновременно. Серьги на Ближнем Востоке и в Азии были знаком религиозной и культурной принадлежности. Браслеты из золота и бронзы защищали запястья воинов в бою, а у кельтов массивные браслеты символизировали доблесть.

Перстень-печатка считается одним из старейших известных мужских аксессуаров в истории. В Риме оттиск печатки на воске заменял личную подпись и скреплял указы. В Византии императорские печатки из сардоникса и аметиста подтверждали подлинность государственных документов. В Средневековье печатка стала обязательным инструментом дворянина: каждый род имел свой герб, вырезанный на камне. Генрих VIII владел печаткой, на которой была выгравирована роза Тюдоров, а кардинал Ришелье носил печатку с сапфиром, используя ее и как украшение, и как инструмент власти. После смерти папы римского его «кольцо рыбака» торжественно уничтожали молотком, чтобы исключить подделку документов. Сегодня печатка остается единственным украшением, сохранившим прямую связь со своей функцией.

Отдельный сюжет — кольцо лучника, защищавшее большой палец от удара тетивы при монгольском способе стрельбы. Из кожи, кости и нефрита оно эволюционировало в ювелирный шедевр: в Эрмитаже хранится парадное нефритовое кольцо Шах-Джахана, инкрустированное рубинами и изумрудами и уже непригодное для стрельбы.

На Руси князья носили бармы — массивные цепи из медальонов с эмалью, но главным украшением был пояс, срыв которого означал бесчестье. У царя Алексея Михайловича были бармы из семи медальонов с бриллиантами. Александр II не снимал перстень с александритом — редким камнем, меняющим цвет от зеленого до фиолетового и красного в зависимости от освещения. Камень был назван в его честь.

Не только правители украшали себя золотом и серебром. Лорд Байрон носил массивные серебряные браслеты и перстни с камеями. Оскар Уайльд предпочитал золотые кольца с изумрудами и подвесы с античными мотивами. Пушкин в стихотворении «Талисман» воспел свое украшение — золотое кольцо с восьмиугольным сердоликом.

Жан Кокто заказал Луи Картье кольцо «Тринити» (Trinity) для возлюбленной, но в итоге стал носить его сам. Марсель Пруст коллекционировал запонки и булавки для галстука от Картье. Часы «Танк» (Tank), созданные в 1917 году, стали культовыми благодаря тому, что их носил Энди Уорхол.

Сегодня мужские украшения переживают возрождение: они вновь на волне популярности. Российские ювелирные бренды, как крупные, так и нишевые и бутиковые, обращаются к этой теме, переосмысливая ее в актуальном дизайне.

Часто мужчины начинают носить украшения именно летом: они отлично стилизуют простые базовые образы. Тренд на многослойность поддерживает, в частности, SOKOLOV: у бренда множество вариантов классических браслетов из желтого золота, белого золота с бриллиантами, в том числе черными, а также браслеты из кожи со вставками из серебра, плюс браслеты из камней и литые браслеты из серебра. Их можно наслаивать в несколько рядов.

Бренд Ekaterina Tolstaya работает с серебром как с живым материалом. Для мужчин отлично подойдет широкое кольцо «Карамель». Несмотря на название, оно особенно эффектно смотрится на мужских руках. Битое кольцо имитирует драгоценность, прошедшую через испытания, — отсылка к memento mori.

Бренд 10.Gran известен архитектурным видением ювелирного дела. Из лаконичных украшений этой марки мужчинам подойдут печатки из коллекции «Комната» (Room): гладкий камень утоплен в высокие бортики каста. Особенно хороши такие перстни в золоте и серебре одновременно, с лазуритом и тигровым глазом. На внутренние грани вручную нанесено сатинирование.

Maxim Demidov развивает мужскую тему в коллекции колец из золота с драгоценными камнями. Крупное кольцо с желтым сапфиром более двух карат — впечатляющий и недвусмысленный символ статуса. В древности сапфир, оправленный в золото, считался камнем Юпитера и усилителем энергии правителя.

Бренд Avgvst работает с формой и смыслом. Литой браслет «Затмение» (Eclipse) — почти чистая абстракция, где круг превращен в скульптурный предмет и приходит в движение. Две окружности символизируют затмение, а затем расходятся на новый цикл. Среди подвесок горный хрусталь в фантазийной огранке: ребристый прямоугольник в оправе, как вспышка фотоаппарата, или идеальный цилиндр, похожий на советский выключатель. Есть и альтернатива крестику — старинный геральдический крест по мотивам английских монет и гербов.

Ethno Style обращается к наследию древности. Кольца воспроизводят эстетику старинных перстней, в их основе подлинные изображения монет Античности. Браслет-кафф с окончаниями в виде львиных голов, покрытых золотом, цитирует звериный стиль воинов древности: от африканских племен до кельтов.

Елена Полякова