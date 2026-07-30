Модная ода легкости бытия

Свобода творчества, проявления и ощущения себя нашла особенно яркое отражение в актуальных коллекциях.

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Бренд 4FORMS представил летнюю коллекцию «Дом у солнца», посвященную идее свободы, естественности и эстетики, не требующей дополнительного подтверждения статуса. Визуальная концепция коллекции отсылает к атмосфере прибрежной жизни: открытые пространства, мягкий свет, движение воздуха и тканей, отсутствие спешки. Это среда, в которой образ формируется не за счет усложнения, а через точность — в крое, цвете и ощущении.

Съемка коллекции проходила на турецком курорте Фетхие. Локация была выбрана как пространство с неспешным ритмом и умиротворенной атмосферой: узкие улицы, выжженные солнцем фактуры, морской воздух и аутентичная архитектура. В коллекцию вошли как базовые, так и более выразительные элементы гардероба, формирующие полноценный летний капсульный набор. Среди ключевых позиций твидовые комплекты, платья с акцентными принтами, струящиеся костюмы с мягкой посадкой, а также расслабленные топы в глубоких натуральных оттенках.

Особое внимание команда бренда уделила материалам: в коллекции используются легкие, дышащие ткани — муслин, вискоза, лен, трикотаж и гипюр. Они работают в движении, подстраиваются под тело и создают ощущение комфорта в жарком климате. Цветовая палитра выстроена вокруг естественных и «солнечных» оттенков: молочного, кремового, пудрово-розового, шоколадного, оливкового. При этом в коллекции присутствуют и акцентные решения — принты, в том числе растительные и геометрические, что усиливает визуальную динамику образа.

По сравнению с предыдущими сезонами, в которых преобладала монохромная эстетика, в новой линии наблюдается смещение в сторону визуальной насыщенности — за счет принтов, цветовых сочетаний и работы с фактурами. При этом сохраняется баланс между разными стилевыми направлениями. С одной стороны, сдержанность, вдохновленная концепцией тихой роскоши и классическими пропорциями, а с другой — более смелые решения с яркими оттенками и активными визуальными акцентами. Так коллекция предлагает несколько сценариев использования: от повседневных расслабленных образов до более собранных и выразительных комплектов.

Коллекция бренда MAIU «Тихая роскошь лета» спорит с привычной логикой летнего гардероба, которая строго делит вещи на «городские» и «отпускные». Вдохновением для линии стало состояние абсолютной свободы: лучи солнца на коже, дуновение морского ветра, плавное движение ткани в воздухе и красота, которая существует сама по себе, а не ради того, чтобы ее заметили.

Эта свобода считывается и в крое: открытая линия спины, мягкие декольте, невесомые ткани, которые ложатся по телу и раскрывают форму через игру света. Палитра коллекции (оливковый, бирюзовый, шоколадный, пудровый, горчичный, молочный и бежевый) -– цвета земли и солнца, рассвета и океана. Героиня коллекции утром выходит к морю в купальнике и кимоно, днем встречается с друзьями в городе, а вечером надевает то же легкое платье для ужина на террасе, потому что ее жизнь не делится на выходной и повседневный режим. «Эта коллекция — ода современной женственности, которая больше не выбирает между комфортом и красотой, между отдыхом на природе и городской жизнью,— говорит основательница бренда Юлия Малыш.— Женщина в этой одежде не стремится быть замеченной. Она просто светится».

Российская марка Cache-Cache представила новую летнюю коллекцию пижам Doodles & Dreams и Unicorn Theory, продолжив размывать границу между домашней одеждой и современным искусством. Название, которое переводится с французского как «игра в прятки», отражает философию бренда: красота часто скрывается в самых обычных моментах повседневной жизни. Домашняя одежда становится способом замечать ее каждый день и относиться к себе с большим вниманием и заботой. В Cache-Cache уверены, что эстетика должна начинаться не только за пределами дома. Ведь именно дом может быть пространством вдохновения, восстановления и удовольствия, а домашняя одежда — не просто функциональной вещью, а частью личной культуры заботы о себе. Особое место в философии бренда занимает сотрудничество с молодыми художниками. Каждая коллекция начинается с творческой идеи: авторские работы становятся принтами для тканей, а вокруг них рождается самостоятельная история.

Первой пижамой бренда была The Milk of Dreams, вдохновленная творчеством художницы-сюрреалистки Леоноры Каррингтон и созданная совместно с художницей Никой Лакрба. Позже появилась коллаборация с израильской художницей и керамисткой Кристиной Алёшиной (Lesha), чья узнаваемая графика легла в основу отдельной модели бренда. Команда стремится создавать пространство, в котором современное искусство становится частью повседневной жизни, а художники получают возможность рассказать свою историю через новый формат. Каждая пижама становится своеобразным холстом, позволяющим перенести искусство из галерей и выставочных пространств в домашнюю среду.

Новая летняя коллекция Doodles & Dreams и Unicorn Theory вдохновлена эстетикой наивного искусства. Сохраняя узнаваемый подход бренда к работе с визуальными образами и художественными сюжетами, новые модели продолжают идею превращения домашней одежды в носимый арт-объект.

Все изделия Cache-Cache производятся в России — от печати тканей до пошива готовых изделий. «Нам хочется поддерживать молодых авторов и создавать для них дополнительную площадку для творчества. Мы верим, что искусство не должно существовать только в музеях или на выставках. Оно может жить рядом с человеком каждый день — в предметах, которыми он пользуется и которые действительно любит»,— говорят основательницы бренда.

Российский бренд изделий из натуральной кожи и замши le-Vertige совместно с актрисой Ириной Горбачевой представил капсулу аксессуаров, фундаментом которой стала самоирония как признак настоящей свободы. По словам создателей, «самоирония появляется из внутренней уверенности». Коллаборация Ирины Горбачевой и le-Vertige — это умная, красивая, наглая и свободная игра. В лимитированную коллекцию вошли объемная сумка-подушка «Гастроли» (GASTROLI), дерзкая сумка «Иркин» (IRKIN) из натуральной кожи с денимом, браслет с биколорным металлическим декором и поясной ремень.

Преуспел в своем стремлении создать безупречный по качеству, посадке и дизайну купальник бренд INNATE. Основательницы марки проводят значительную часть времени на пляже, поэтому понимают, каким должен быть идеальный купальный костюм — по сути, интимный предмет гардероба, но одновременно такой видимый и заметный. Слитный купальник «Кона» (KONA) из эластичного материала, плотно прилегающего к телу, пригодится не только на пляже, но и будет великолепно смотреться в качестве боди во время вечернего променада. Высокая посадка, открывающая бедра, идеально сбалансируется брюками-палаццо или летящей юбкой с высоким разрезом.

Оригинальный стилистический ход обнаружился в модели «Амальфи» (AMALFI). Благородное сочетание глубокого синего и горчичного оттенков поддерживает тренд на многослойность и природные цвета. Двойное бра с регулируемыми треугольными чашечками выполнено из мягкого эластичного текстиля, который быстро сохнет, а бретели с петлей на конце можно закрепить на поясе или завязать на шее.

Для прогулок по линии прибоя в «золотой час» можно выбрать одну из коротких расклешенных юбок на тонком удлиненном поясе, дополнительно подчеркивающем талию. Мягкая невесомая ткань позволяет коже дышать, так вам будет легче двигаться в такт с ветром. К юбке подойдет топ-бандо с асимметричным низом, который можно носить в комплекте с плавками или как самостоятельное изделие — с повседневной одеждой. Для смелых русалок в коллекции есть незабываемые слитные купальники в нескольких оттенках и сочетаниях цветов, с глубоким декольте и открытой спиной.

Мария Блохина