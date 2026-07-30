Время: в ногу или наперегонки

Сквозной темой этого выпуска журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» стало время — как ценность, как ресурс, как категория. С героем истории с обложки, предпринимателем и часовым энтузиастом Павлом Кейвом, соучредителем и генеральным директором компании Omoikiri, разговор о часах естественным образом трансформировался в разговор о времени.

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Наш герой уверен: двигаться по жизни и в бизнесе следует с той скоростью, которая даст тебе возможность не перегореть. Однако этот принцип не универсален: работа в экономклассе требует более высоких скоростей — этот сегмент предполагает большие обороты и небольшую наценку. Тем временем сегмент роскоши подразумевает, что мы двигаемся с той скоростью, которую сами считаем правильной, а не которую диктуют нам обстоятельства извне. Если вдуматься, этот принцип применим и к жизни, и здесь уже от самого человека зависит, в какой сегмент он определяет себя сам. Роскошь — позволять себе останавливаться, наслаждаться моментом, отдыхать. Таким образом мы даем себе возможность принять, усвоить, осмыслить — или переосмыслить — происходящее.

Слушая Павла, мы вспомнили разговор почти десятилетней давности с Тамазом Мчедлидзе, основателем и президентом медицинской группы «Мeди», и его коллегами с велнес-курорта Bioli. «Самая распространенная ошибка, которую мы обнаружили у наших гостей, — гиперактивность»,— рассказали они. Суть в том, что, достигнув карьерных или финансовых высот, многие не могут устоять перед искушением везде успеть: долететь, добежать, продегустировать. И в итоге парадоксальным образом сваливаются в штопор — и в экономкласс. Перегрузки и чрезмерная активность наносят гораздо больший вред организму, чем гиподинамия, подчеркнули врачи. Cогласитесь, приятно осознавать, что есть роскошь, которую может позволить себе практически каждый, — не торопиться. Было бы желание.

Галина Столярова, выпускающий редактор журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб», Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ»