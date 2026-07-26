Обломки БПЛА повредили частный дом под Новороссийском

Вечером 25 июля фрагмента БПЛА упали в станице Раевской под Новороссийском. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным оперштаба, в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и стены частного домовладения и стены. Произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы. Пострадавших нет.

Как писал «Ъ-Кубань» в ночь с 25 на 26 июля дежурные силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и ликвидировали 133 украинских беспилотника самолетного типа над Кубанью, Крымом и еще над территорией восьми российских регионов, а также над акваторией Черного моря,