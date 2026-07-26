Над Кубанью, Крымом и другими регионами за ночь сбили 133 БПЛА

В период с 20.00 25 июля до 8.00 мск 26 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 133 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, БПЛА были перехвачены и уничтожены в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым, над акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей и Московского региона.

Сергей Емельянов